Зараз на Донбасі найгарячіше за весь рік, рекордна кількість обстрілів – ОБСЄ
ОБСЄ зафіксувала рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
"Це значне драматичне зростання кількості обстрілів минулого тижня. Це найбільше зростання за весь період цього року", - сказав він.
Він розповів, що спостерігачі на власні очі бачили загиблих людей та поранених.
"Насилля, що ми бачили цього тижня, – безумство, і воно має бути зупинено", - заявив заступник голови СММ ОБСЄ.
Хуг продемонстрував графік, на якому видно, що крива кількості обстрілів різко зросла.
#OSCE’s Hug: No. of ceasefire violations recorded by SMM last week was the highest number seen so far this year #Ukraine— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) November 17, 2016
При цьому 2/3 обстрілів були здійснені із забороненої зброї.
За даними ОБСЄ, порівняно із минулим тижнем кількість обстрілів зросла фактично на 150%.
Так, було зареєстровано 2148 вибухів від артилерійських снарядів, 130 із зенітних установок і 55 з мінометів. Більшість із цих вибухів відбувається довкола густозаселених зон.
За словами Хуга, біля Веселогорівки, Калинового, Троїцького, Новозванівки зафіксовані особливо суворі нічні обстріли із зенітних і мультиракетних комплексів.
Тетяна Кусок, УП