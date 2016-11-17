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На Донбассе рекордное количество обстрелов с начала года – ОБСЕ

Четверг, 17 ноября 2016, 12:43

ОБСЕ зафиксировала рекордное с начала года количество обстрелов на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Это значительный, драматический рост количества обстрелов на прошлой неделе. Это самый большой рост за весь период этого года", - сказал он.

Он рассказал, что наблюдатели воочию видели погибших людей и раненых.

"Насилие, которое мы видели на этой неделе, - безумие, и оно должно быть остановлено", - заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Хуг продемонстрировал график, на котором видно, что кривая количества обстрелов резко возросла.

 
С 31 октября число обстрелов резко возросло 
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При этом 2/3 обстрелов были осуществлены с запрещенного оружия.

По данным ОБСЕ, по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов выросло фактически на 150%.

Так, было зарегистрировано 2148 взрывов от артиллерийских снарядов, 130 из зенитных установок и 55 из минометов. Большинство из этих взрывов происходит вокруг густонаселенных зон.

По словам Хуга, возле Веселогоровки, Калинового, Троицкогои Новозвановки зафиксированы особенно жестокие ночные обстрелы из зенитных и мультиракетних комплексов.

Татьяна Кусок, УП

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Темы: Донбасс
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