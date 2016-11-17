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4 нардепов накажут за сокрытие в е-декларациях

Четверг, 17 ноября 2016, 13:05

4 народных депутатов не сообщили Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры в четверг.

"Генпрокуратура установила факты непредставления и несвоевременного представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии нардепов и других субъектов декларирования", - сказано в сообщении.

Указывается, что 4 народных депутата, которые после 1 сентября 2016 приобрели транспортные средства или получили доход от отчуждения недвижимого или движимого имущества, в десятидневный срок не сообщили об этом НАПК.

"Так, один из народных избранников не сообщил НАПК о покупке мотоцикла Harley-Davidson 2012 года выпуска за 141 тыс. грн, а второй - автомобиля Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за 0,5 млн грн. Другой народный депутат Украины не подал электронное уведомление о получении дохода в размере 100 тыс. грн от отчуждения автомобиля Lexus LX 570 2010 г. в.", - сказано в сообщении.

Невыполнение этих требований является правонарушением, связанным с коррупцией, и влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 1726 КУоАП.

Генпрокуратура сообщает, что направила соответствующие материалы в НАПК, которое должно привлечь нарушителей к ответственности.

Украинская правда

Темы: декларацииНАПК
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