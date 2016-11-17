На Донбасі спокійно там, де розвели війська – ОБСЄ

Біля Золотого та Петрівського, де сторони розвели свої сили, не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

За його словами, минулого тижня розведення відбувалося довкола Золотого та Петрівського. "Ми не зафіксували там порушень режиму припинення вогню", - сказав він.

При цьому розведення не відбулося у Станиці Луганській.

"У Станиці Луганській, де сторони також мали розвести сили, не відбулося ніякого поступу. Там сторони все ще перебувають менше ніж за 300 м одна від одної, і щодня спостерігачі бачать там воронки від снарядів", - зазначив він.

Хуг також закликав українську владу зробити роботу КПВВ цілодобовою.

Як відомо, 21 вересня у Мінську було підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів. Розведення мало відбутися на трьох ділянках: Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

Тетяна Кусок, УП