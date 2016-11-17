На Донбассе спокойно там, где развели войска – ОБСЕ

На Донбассе возле населенных пунктов Золотое и Петровское, где стороны развели свои силы, не зафиксированы нарушения режима прекращения огня.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, на прошлой неделе разведение проиходило возле Золотого и Петровского. "Мы не зафиксировали там нарушений режима прекращения огня", - сказал он.

При этом разведение не произошло в Станице Луганской.

"В Станице Луганской, где стороны также должны развести силы, не произошло никакого прогресса. Там стороны все еще находятся менее чем в 300 м друг от друга, и каждый день наблюдатели видят там воронки от снарядов", - отметил он.

Хуг также призвал украинскую власть сделать работу КПВВ круглосуточной.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств. Разведение должно было состояться на трех участках: Золотое, Петровское и Станица Луганская.

Татьяна Кусок, УП