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Ресурс Fs.to заявив про провокацію

Четвер, 17 листопада 2016, 16:29

Онлайн-кінотеатр Fs.to, який припинив роботу через вилучення силовиками серверів, не оголошував про плани відновити роботу в найближчі дні.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на офіційному сайті.

"На жаль, сайт не працює і якийсь час так і буде. Дуже неприємна ситуація для всіх нас, але ми сподіваємося на краще і передумови до цього є", – йдеться в коментарі.

Однак, ресурс заявляє, що навколо них "починає розгортатися політична провокація".

Там підкреслили, що повідомлення з мережі ВКонтакте, що онлайн-кінотеатр Fs.to має намір відновити свою роботу протягом 3-7 днів на закордонних серверах, не відповідають дійсності.

"У нас немає ніяких офіційних представництв в соціальних мережах. Якщо хтось стверджує зворотне - він бреше і вірити йому не варто ні в яких питаннях", - йдеться в заяві.

"Ми не просили і не просимо ні у кого підтримувати. Зокрема, у відеоблогерів з дуже спірною репутацією. Інформація про це розноситься в соціальних мережах (можливо, ними самими), але це їх особиста ініціатива. Ми краще закриємо сайт назавжди, ніж попросимо підтримки у таких людей ", – наголошує ресурс.

У той же час там відзначають, що "є чималенькі шанси, що ситуація вирішиться в позитивну сторону".

Варто відзначити, що мобільний додаток FS.to при спробі запуску видає повідомлення про те, що робота сервісу буде відновлена ​​протягом кількох днів.

 

Українська правда

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Теми: авторське правоінтернет
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