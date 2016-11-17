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Ресурс Fs.to заявил о провокации

Четверг, 17 ноября 2016, 16:29

Онлайн-кинотеатр Fs.to, который прекратил работу из-за удаления силовиками серверов, не объявлял о планах возобновить работу в ближайшие дни.

Об этом идет речь в официальном заявлении, обнародованном на официальном сайте.

"К сожалению, сайт не работает и какое-то время так и будет. Очень неприятная ситуация для всех нас, но мы надеемся на лучшее и предпосылки к этому есть", – идет речь в комментарии.

Однако, ресурс заявляет, что вокруг них "начинает разворачиваться политическая провокация".

Там подчеркнули, что сообщения из сети ВКонтакте, что онлайн-кинотеатр Fs.to намерен возобновить свою работу в течение 3-7 дней на зарубежных серверах, не соответствуют действительности.

"У нас нет никаких официальных представительств в социальных сетях. Если кто-то утверждает обратное - он лжет и верить ему не стоит ни в каких вопросах", – идет речь в заявлении.

"Мы не просили и не просим ни у кого оказывать поддержку. В частности, у видеоблоггеров с очень спорной репутацией. Информация об этом разносится в социальных сетях (возможно, ими самими), но это их личная инициатива. Мы лучше закроем сайт навсегда, чем попросим поддержки у таких людей", – подчеркивает ресурс.

В тоже время там отмечают, что "есть немаленькие шансы, что ситуация разрешится в положительную сторону".

Стоит отметить, что мобильное приложение FS.to при попытке запуска выдает сообщение о том, что работа сервиса будет восстановлена в течение нескольких дней.

 

Украинская правда

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Темы: авторское правоинтернет
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