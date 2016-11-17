ЗМІ: Медведчук літає прямим маршрутом Київ-Москва попри заборону

Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонено, однак для однієї людини обидві країни відкривають небо. Це Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна, який є учасником переговорів зі звільнення заручників, захоплених проросійськими силами на Донбасі.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти зафіксували, що прямі польоти до Москви Медведчук здійснював тричі.

Зокрема, його бачили в аеропорту "Київ" ввечері 14 листопада 2016 року – напередодні протестів в урядовому кварталі.

Журналісти зафіксували прямий переліт за допомогою трекінг-сервісу, а також зняли вихід Медведчука з терміналу "Київ" після приземлення з Москви.

Ще два рази журналісти зафіксували, як літак "Фалькон 900", який використовує Віктор Медведчук, здійснив пряме авіасполучення з Російською Федерацією 9 вересня (рейс "Київ-Москва") та 23 жовтня (літак з’явився на трекері біля російського курортного міста Анапа – та прямо перетнувши український кордон приземлився у Києві).

Журналісти відзначають, що за чотири місяці спостережень усі інші приватні літаки для перельотів у Москву та інші російські міста використовували посадку у аеропорту міста Гомель (Білорусь).

Міністр інфраструктури Володимир Омелян підтвердив, що припинення прямого авіасполучення України поширюється і на приватні літаки.

Він також повідомив, що для здійснення такого перельоту (за умови реєстрації літака в третіх країнах) потрібно отримувати дозвіл в української та російської влади.

"Така заборона поширюється на літаки реєстрації української або російської або скажімо якщо є сертифікат експлуатанта в Росії або в Україні. Водночас теоретично літаки іншої реєстрації можуть при отриманні згоди російської та української влади здійснювати перельоти між обома країнами. Фактично у 99 відсотках випадків такі перельоти не погоджуються, тому комунікація іде через Мінськ або інші держави", - розповів Омелян.

Літак, яким користується Віктор Медведчук – це "Фалькон 900" з бортовим номером P4-GEM зареєстрований на острові Аруба (Нідерланди).

На запит програми "Схеми" у прес-службі громадського руху "Український вибір – Право народу" повідомили, що дозвіл на пряме авіасполучення від української та російської влади Віктор Медведчук отримує для проведення офіційних переговорів.

"Візити Віктора Медведчука до РФ є робочими і носять офіційний характер. У ході цих візитів ведуться переговори з керівництвом РФ. Саме в результаті таких переговорів були звільнені Надія Савченко, Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв. Зараз тривають переговори щодо звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Один з турів таких переговорів відбувся 14 листопада 2016 року під час візиту Віктора Медведчука до Москви. З огляду на діловий і гуманітарний характер поїздок, спрямованих на реалізацію інтересів України, такі дозволи на перельоти надаються компетентними органами регулювання авіаційного руху російської та української сторін", - зазначили у прес-службі.

Як відомо, 27 жовтня 2016 року Віктор Медведчук був помічений на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай", що проходив у місті Сочі (Росія). За виступом російського президента Володимира Путіна Віктор Медвечук спостерігав з першого ряду.