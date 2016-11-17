СМИ: Медведчук летает прямым маршрутом Киев-Москва, несмотря на запрет

Прямое авиасообщение между Украиной и Россией запрещено, однако для одного человека обе страны открывают небо. Это Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина, который является участником переговоров по освобождению заложников, захваченных пророссийскими силами на Донбассе.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты зафиксировали, что прямые полеты в Москву Медведчук осуществлял трижды.

В частности, его видели в аэропорту "Киев" вечером 14 ноября 2016 года - накануне протестов в правительственном квартале.

Журналисты зафиксировали прямой перелет с помощью трекинг-сервиса, а также сняли выход Медведчука из терминала "Киев" после приземления из Москвы.

Еще два раза журналисты зафиксировали, как самолет "Фалькон 900", который использует Виктор Медведчук, совершил прямое авиасообщение с Российской Федерацией 9 сентября (рейс "Киев-Москва") и 23 октября (самолет появился на трекере у российского курортного города Анапа - и прямо пересекая украинскую границу приземлился в Киеве).

Журналисты отмечают, что за четыре месяца наблюдений все другие частные самолеты для перелетов в Москву, а также другие российские города, использовали посадку в аэропорту города Гомель (Беларуси).

Министр инфраструктуры Владимир Емельян подтвердил, что прекращение прямого авиасообщения Украины распространяется и на частные самолеты.

Он также сообщил, что для осуществления такого перелета (при условии регистрации самолета в третьих странах) нужно получать разрешение украинской и российской властей.

"Такой запрет распространяется на самолеты регистрации украинской или российской, или, скажем, если есть сертификат эксплуатанта в России или в Украине. В то же время теоретически самолеты другой регистрации могут при получении согласия российской и украинской властей осуществлять перелеты между обеими странами. Фактически в 99 процентах случаев такие перелеты не согласованы, поэтому коммуникация идет через Минск или другие государства", - рассказал Емельян.

Самолет, которым пользуется Виктор Медведчук - это "Фалькон 900" с бортовым номером P4-GEM, который зарегистрирован на острове Аруба (Нидерланды).

На запрос программы "Схемы" в пресс-службе общественного движения "Украинский выбор - право народа" сообщили, что разрешение на прямое авиасообщение от украинской и российской власти Виктор Медведчук получает для проведения официальных переговоров.

"Визиты Виктора Медведчука в РФ являются рабочими и носят официальный характер. В ходе этих визитов ведутся переговоры с руководством РФ. Именно в результате таких переговоров были освобождены Надежда Савченко, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев. Сейчас ведутся переговоры об освобождении Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка и Станислава Клиха. Один из туров таких переговоров состоялся 14 ноября 2016 года во время визита Виктора Медведчука в Москву. Учитывая деловой и гуманитарный характер поездок, направленных на реализацию интересов Украины, такие разрешения на перелеты предоставляются компетентными органами регулирования авиационного движения российской и украинской сторон ", - отметили в пресс-службе.

Как известно, 27 октября 2016 года Виктор Медведчук был замечен на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходил в городе Сочи (Россия). За выступлением российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук наблюдал из первого ряда.