Обама закликав Трампа протистояти Росії

Чинний президент США Барак Обама закликав свого наступника Дональда Трампа протистояти Росії в разі необхідності, зокрема якщо вона буде відхилятися від міжнародних норм.

Про це він заявив на спільній прес-конференції в Берліні з канцлером ФРН Ангелою Меркель, пише DW.com.

Як приклади Обама привів конфлікти в Україні та в Сирії, по відношенню до яких Вашингтон і Москва знаходяться на дуже різних позиціях.

Обама висловив надію на те, що новий господар Білого дому зможе виробити конструктивний підхід в пошуку сфер співробітництва з Москвою, там, де збігаються інтереси двох країн, але застеріг від укладення "угод" з Росією.

Президент США заявив, що у Вашингтона є серйозні докази участі Росії в кібератаках проти США.

"Це не нове явище. І це не щось властиве тільки Росії", - підкреслив він.

Обама зазначив, що в минулому мали місце "кібератаки в інших країнах на більш низькому рівні, а також промислове шпигунство, що проводиться хакерами" та підкреслив, що такі дії повинні бути припинені.

За словами Обами, в ході переговорів з Меркель йшлося, зокрема про необхідність збереження санкцій проти Москви аж до повного виконання Мінських угод.

Обама назвав Росію важливою країною, супердержавою, що має вплив в регіоні і в усьому світі. При цьому, за словами американського президента, США зацікавлені в успіхах Росії, а також в тому, щоб Росія підтримувала добрі стосунки зі своїми сусідами.

В цілому ж успіх Дональда Трампа на президентських виборах в США Барак Обама назвав найкрутішим політичним поворотом в новітній історії країни. У той же час він оцінює майбутнє президентство Трампа з обережним оптимізмом.

"Ця робота змушує бути серйозним, - підкреслив Обама. - Той, хто не проявляє серйозності в цій роботі, той, швидше за все, не залишається на ній довго".

Вступ на посаду президента, за його словами, це щось інше, ніж передвиборча боротьба.

У свою чергу федеральний канцлер Німеччини Меркель заявила, що зробить все можливе для налагодження добрих і відкритих взаємин з новообраним президентом США. За її словами, уряд ФРН зацікавлений ​​у тісній співпраці зі Сполученими Штатами і з будь-яким їхнім президентом, якщо фундаментом такої співпраці є спільні цінності.

В ході візиту до Берліна Обама дав інтерв'ю великим німецьким ЗМІ, в якому, зокрема, назвав Меркель "своїм найближчим міжнародним союзником" протягом усіх восьми років, які він перебував на посаді президента США, і закликав жителів Німеччини цінувати свого нинішнього канцлера.