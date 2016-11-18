Обама призвал Трампа противостоять России

Действующий президент США Барак Обама призвал своего преемника Дональда Трампа противостоять России в случае необходимости, в частности если она будет отклоняться от международных норм.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет DW.com.

В качестве примеров Обама привел конфликты в Украине и в Сирии, по отношению к которым Вашингтон и Москва находятся на очень разных позициях.

Обама выразил надежду на то, что новый хозяин Белого дома сможет выработать конструктивный подход в поиске сфер сотрудничества с Москвой, там, где совпадают интересы двух стран, но предостерег от заключения "сделок" с Россией.

Президент США заявил, что у Вашингтона имеются серьезные доказательства участия России в кибератаках против США.

"Это не новое явление. И это не нечто свойственное только России", - подчеркнул он.

Обама отметил, что в прошлом имели место "кибератаки в других странах на более низком уровне, а также проводимый хакерами промышленный шпионаж" и подчеркнул, что такие действия должны быть пресечены.

По словам Барака Обамы, в ходе переговоров с Ангелой Меркель речь шла, в частности о необходимости сохранения санкций против Москвы вплоть до полного выполнения Минских соглашений.

Обама назвал Россию важной страной, супердержавой, имеющей влияние в регионе и во всем мире. При этом, по словам уходящего американского президента, США заинтересованы в успехах России, а также в том, чтобы Россия поддерживала хорошие отношения со своими соседями.

В целом же успех Дональда Трампа на президентских выборах в США Барак Обама назвал самым крутым политическим поворотом в новейшей истории страны. В то же время он оценивает будущее президентство Трампа с осторожным оптимизмом.

"Эта работа вынуждает быть серьезным, - подчеркнул Обама. - Тот, кто не проявляет серьезности в этой работе, тот, скорее всего, не остается на ней долго".

Вступление на пост президента, по его словам, это нечто иное, чем предвыборная борьба.

В свою очередь федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделает все возможное для налаживания добрых и открытых взаимоотношений с вновь избранным президентом США. По ее словам, правительство ФРГ заинтересовано в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами и с любым их президентом, если фундаментом такого сотрудничества являются общие ценности.

В ходе визита в Берлин Обама дал интервью крупным немецким СМИ, в котором, в частности, назвал Ангелу Меркель "своим самым близким международным союзником" в течение всех восьми лет, которые он находился на посту президента США, и призвал жителей Германии ценить своего нынешнего канцлера.