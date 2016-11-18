Росія припинила кібернапади на США після публічних звинувачень

Росія припинила кібернапади, пов’язані зі втручанням у вибори у США, після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву в цьому втручанні.

Про це заявив директор національної розвідки США Джеймз Клаппер, передає Радіо Свобода.

За його словами, офіційні заяви про причетність Москви і потім попередження про акції відплати, як виглядає, припинили передвиборну підривну діяльність.

Але, сказав він на слуханні в комітеті Палати представників у справах розвідки, найімовірніше, Росія продовжить кібернетичну й інформаційну війну проти США після недавніх виборів.

Як відомо, у національній розвідці США та Міністерстві національної безпеки висловили впевненість, що російська влада керувала розсекреченням електронних переписок, зокрема і Національного комітету Демократичної партії. У Москві ці звинувачення заперечили.

Як повідомлялося, обраний президентом США Дональд Трамп відхилив висновок розвідки стосовно того, що Росія стоїть за хакерськими атаками, що відбувались останнім часом.