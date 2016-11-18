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Россия прекратила кибернападения на США после публичных обвинений

Пятница, 18 ноября 2016, 05:28

Россия прекратила кибернападения, связанные с вмешательством в выборы в США, после того, как администрация в Вашингтоне публично обвинила Москву в этом вмешательстве.

Об этом заявил директор национальной разведки США Джеймз Клаппер, передает Радио Свобода.

По его словам, официальные заявления о причастности Москвы и затем предупреждения об акциях возмездия, похоже, прекратили предвыборную подрывную деятельность.

Но, сказал он на слушании в комитете Палаты представителей по делам разведки, скорее всего, Россия продолжит кибернетическую и информационную войну против США после недавних выборов.

Как известно, в национальной разведке США и Министерстве национальной безопасности выразили уверенность, что российские власти руководили рассекречиванием электронных переписок, в том числе и Национального комитета Демократической партии. В Москве эти обвинения отрицали.

Как сообщалось, избранный президентом США Дональд Трамп отклонил вывод разведки о том, что Россия стоит за хакерскими атаками, которые происходили в последнее время.

Темы: РосcияСШАхакеры
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