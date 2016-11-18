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Клімкін обережно вказує на прогрес по безвізу з ЄС

П'ятниця, 18 листопада 2016, 09:43

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що лишається лише формальна частина процедури на шляху до отримання Україною безвізу з ЄС.

Про це Клімкін заявив на засіданні ВР у п'ятницю.

"Сьогодні всі три ключові інституції ЄС чітко сказали, що Україна відповідає всім критеріям. Зараз розпочнуться  консультації щодо законодавчої, підкреслю – законодавчої, формальної процедури, яким чином Україна отримає безвізовий режим", - сказав він.

"Ми маємо консультації між Європарламентом, країнами-членами ЄС, як буде виглядати механізм реагування на міграційні ризики. Як тільки цей механізм буде схвалено, а є ознаки, що дискусія просувається, у нас буде шлях вперед по безвізовому режиму", - додав він. 

Українська правда

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