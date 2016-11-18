Климкин осторожно отмечает прогресс по безвизу с ЕС

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что остается лишь формальная часть процедуры на пути к получению Украиной безвизовых с ЕС.

Об этом Климкин заявил на заседании ВР в пятницу.

"Сегодня все три ключевых института ЕС четко сказали, что Украина отвечает всем критериям. Сейчас начнутся консультации по законодательной, подчеркну - законодательной, формальной процедуры, каким образом Украина получит безвизовый режим", - сказал он.

"У нас есть консультации между Европарламентом, странами-членами ЕС, как будет выглядеть механизм реагирования на миграционные риски. Как только этот механизм будет одобрен, а есть признаки, что дискуссия продвигается, у нас будет продвижение по безвизовому режиму", - добавил он.

Украинская правда