Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мінську обговорюють лише модальності виборів, не закон – Сайдік

П'ятниця, 18 листопада 2016, 09:59

Спецпредставник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік запевнив українських парламентарів, що в Мінську обговорюють лише модальності можливих виборів на сході України, а не законопроект про це.

Про це повідомила віце-спікер і представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що у Верховній Раді вже кілька місяців працює неформальний дискусійний майданчик "мінська платформа", де депутати різних фракцій і політичних груп обговорюють ситуацію на Донбасі, реалізацію мінських угод, зустрічаються з представниками мінських груп.

17 листопада у рамках "мінськоі платформи" відбулася дискусія депутатів ВР із представником в ТКГ головуючого в ОБСЄ Мартіном Сайдіком.

"Дипломат поінформував українських політиків про роботу мінських груп, визнав, що це – непрості дискусії, наголосив на пріоритетності для всіх мінських груп безпекової компоненти", – зазначила Геращенко.

За її словами, депутатів цікавили питання методології роботи спостережної місії ОБСЄ та здійснення ними моніторингу, багато питань стосувалися роботи політичної та безпекової груп.

Також українські політики звернулися до координатора від ОБСЄ в ТКГ з проханням активізувати всі зусилля задля звільнення заручників.

"Інформуючи народних депутатів про роботу політичної групи, Сайдік наголосив, що в Мінську обговорюються лише модальності можливих виборів, а не законопроект", – заявила Геращенко.

Олена Рощенко, УП

Теми: Мінські угодиДонбасвибориОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
Усі новини...
Реклама: