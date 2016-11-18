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Нефьодов став першим заступником міністра економіки замість Ковалів

П'ятниця, 18 листопада 2016, 10:45

Уряд призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економіки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук.

"Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю. Успіхів, Максе, на новій посаді!" – додав він.

У відповідному повідомленні на сайті уряду також додається, що водночас Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра Юлію Ковалів за власним бажанням.

Як відомо, досі Нефьодов займав посаду заступника міністра економіки.

Він опікується державними закупівлями та системою ProZorro.

Українська правда

Теми: МінекономікиКабінет міністрів
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