Нефьодов став першим заступником міністра економіки замість Ковалів
П'ятниця, 18 листопада 2016, 10:45
Уряд призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економіки.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук.
"Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю. Успіхів, Максе, на новій посаді!" – додав він.
У відповідному повідомленні на сайті уряду також додається, що водночас Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра Юлію Ковалів за власним бажанням.
Як відомо, досі Нефьодов займав посаду заступника міністра економіки.
Він опікується державними закупівлями та системою ProZorro.
Українська правда