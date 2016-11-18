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Нефьодов стал первым заместителем министра экономики вместо Ковалив

Пятница, 18 ноября 2016, 10:45

Правительство назначило Максима Нефьодова первым заместителем министра экономики.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.

"Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Успехов, Макс, на новой должности!" – добавил он.

В соответствующем сообщении на сайте правительства также добавляется, что одновременно Кабмин уволил с должности первого заместителя министра Юлию Ковалив по собственному желанию.

Как известно, до сих пор Нефьодов занимал должность заместителя министра экономики.

Он курирует вопрос государственных закупок и системы ProZorro.

Украинская правда

Темы: МинэкономикиКабинет министров
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