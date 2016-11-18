Нефьодов стал первым заместителем министра экономики вместо Ковалив
Пятница, 18 ноября 2016, 10:45
Правительство назначило Максима Нефьодова первым заместителем министра экономики.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.
"Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Успехов, Макс, на новой должности!" – добавил он.
В соответствующем сообщении на сайте правительства также добавляется, что одновременно Кабмин уволил с должности первого заместителя министра Юлию Ковалив по собственному желанию.
Как известно, до сих пор Нефьодов занимал должность заместителя министра экономики.
Он курирует вопрос государственных закупок и системы ProZorro.
Украинская правда