У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, поранення отримав один наш воїн. Це сталося під час ворожого обстрілу в авдіївській промзоні", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП