У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу
П'ятниця, 18 листопада 2016, 11:46
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.
Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, поранення отримав один наш воїн. Це сталося під час ворожого обстрілу в авдіївській промзоні", – сказав полковник.
Валентина Романенко, УП