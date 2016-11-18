В штабе говорят об 1 раненом в зоне АТО за сутки

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, ранения получил один наш воин. Это произошло во время вражеского обстрела в авдеевской промзоне", - сказал полковник.

Валентина Романенко, УП