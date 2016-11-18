Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді просять назвати, хто катається в Росію, і розквитатися зі ЗМІ

П'ятниця, 18 листопада 2016, 12:07

Депутат "Народного фронту" і голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар просить правоохоронні органи назвати імена парламентарів, які їздять до Росії.

Відповідний запит зачитала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд у Верховній Раді у п'ятницю, 18 листопада:

"Вікторії Сюмар до міністра внутрішніх справ, голови Державної прикордонної служби, голови Служби безпеки України щодо встановлення особистостей народних депутатів, які відвідують територію держави-агресора".

Також серед депутатських звернень прозвучав запит Олександра Кривенка до голови СБУ й Міністерства юстиції щодо припинення діяльності окремих засобів масової інформації, які "займаються підривною діяльністю проти України".

Олена Рощенко, УП

Теми: РосіяВерховна РадаЗМІСБУПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
Російські генерали, танки-камікадзе, касетні боєприпаси – головне про війну за тиждень
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
Усі новини...
Реклама: