У Раді просять назвати, хто катається в Росію, і розквитатися зі ЗМІ
П'ятниця, 18 листопада 2016, 12:07
Депутат "Народного фронту" і голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар просить правоохоронні органи назвати імена парламентарів, які їздять до Росії.
Відповідний запит зачитала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд у Верховній Раді у п'ятницю, 18 листопада:
"Вікторії Сюмар до міністра внутрішніх справ, голови Державної прикордонної служби, голови Служби безпеки України щодо встановлення особистостей народних депутатів, які відвідують територію держави-агресора".
Також серед депутатських звернень прозвучав запит Олександра Кривенка до голови СБУ й Міністерства юстиції щодо припинення діяльності окремих засобів масової інформації, які "займаються підривною діяльністю проти України".
Олена Рощенко, УП