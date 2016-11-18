У Раді просять назвати, хто катається в Росію, і розквитатися зі ЗМІ

Депутат "Народного фронту" і голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар просить правоохоронні органи назвати імена парламентарів, які їздять до Росії.

Відповідний запит зачитала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд у Верховній Раді у п'ятницю, 18 листопада:

"Вікторії Сюмар до міністра внутрішніх справ, голови Державної прикордонної служби, голови Служби безпеки України щодо встановлення особистостей народних депутатів, які відвідують територію держави-агресора".

Також серед депутатських звернень прозвучав запит Олександра Кривенка до голови СБУ й Міністерства юстиції щодо припинення діяльності окремих засобів масової інформації, які "займаються підривною діяльністю проти України".

Олена Рощенко, УП