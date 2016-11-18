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В Раде просят назвать, кто катается в Россию, и расквитаться со СМИ

Пятница, 18 ноября 2016, 12:07

Депутат "Народного фронта" и глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар просит правоохранительные органы назвать имена парламентариев, которые ездят в Россию.

Соответствующий запрос зачитала заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид в Верховной Раде в пятницу, 18 ноября:

"Виктории Сюмар к министру внутренних дел, главе Государственной пограничной службы, главе Службы безопасности Украины об установлении личностей народных депутатов, которые посещают территорию государства-агрессора".

Также среди депутатских обращений был запрос Александра Кривенко к главе СБУ и Министерству юстиции о прекращении деятельности отдельных средств массовой информации, которые "занимаются подрывной деятельностью против Украины".

Алена Рощенко, УП

Темы: РосcияВерховная РадаСМИСБУПограничная служба
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