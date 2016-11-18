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Аваков переконує, що відставка Деканоідзе була плановою

П'ятниця, 18 листопада 2016, 12:41

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що відставка голови Національної поліції Хатії Деканоідзе була плановою і про це була домовленість ще рік тому.

Про це він заявив у п'ятницю в місті Боярка Київської області журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це був плановий захід. Ми про це домовлялися рік тому, вона відпрацювала і прийняла таке рішення", – сказав Аваков.

При цьому глава МВС ухилився від відповіді на запитання про те, чи здійснювався тиск на Деканоідзе.

Як відомо, 14 листопада Хатія Деканоідзе заявила про свою відставку з посади голови Нацполіції. Глава МВС Аваков повідомив, що приймає цю відставку, виконувати обов'язки глави Нацполіції буде перший заступник голови Вадим Троян.

Сама Деканоідзе на прощальній прес-конференції заявила, що не вважає Трояна підходящим головою Національної поліції.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДеканоідзеАваковполіція
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