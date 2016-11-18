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Грицак знову уникнув відповіді про прослуховування УП

П'ятниця, 18 листопада 2016, 13:25

Голова СБУ Василь Грицак знову уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи вела служба прослуховування журналістів "Української правди".

"Стосовно прослушки. Можна багато говорити. Служба дурницями не займається в плані незаконної прослушки", – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста УП.

Потім він почав розповідати про те, що нещодавно один підполковник СБУ намагався незаконно продати комплекс для прослуховування за 4 мільйони гривень.

"Тільки за останній час ми вилучили три комплекси незаконного прослуховування. При цьому один з них намагався продати підполковник служби безпеки", – зазначив Грицак.

Як відомо, раніше у статті Вуха влади. Як стежать за роботою журналістів УП були наведені докази того, що СБУ вела прослуховування редакції в інтересах Адміністрації президента.

Представники СБУ неодноразово відмовлялися прямо відповідати на запитання щодо прослуховування УП.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: СБУЗМІпрослуховування
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