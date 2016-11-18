Грицак знову уникнув відповіді про прослуховування УП

Голова СБУ Василь Грицак знову уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи вела служба прослуховування журналістів "Української правди".

"Стосовно прослушки. Можна багато говорити. Служба дурницями не займається в плані незаконної прослушки", – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста УП.

Потім він почав розповідати про те, що нещодавно один підполковник СБУ намагався незаконно продати комплекс для прослуховування за 4 мільйони гривень.

"Тільки за останній час ми вилучили три комплекси незаконного прослуховування. При цьому один з них намагався продати підполковник служби безпеки", – зазначив Грицак.

Як відомо, раніше у статті Вуха влади. Як стежать за роботою журналістів УП були наведені докази того, що СБУ вела прослуховування редакції в інтересах Адміністрації президента.

Представники СБУ неодноразово відмовлялися прямо відповідати на запитання щодо прослуховування УП.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП