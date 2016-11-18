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Грицак снова ушел от ответа о прослушке УП

Пятница, 18 ноября 2016, 13:25

Председатель СБУ Василий Грицак снова избежал прямого ответа на вопрос о том, вела ли служба прослушку журналистов "Украинской правды".

"Относительно прослушки. Можно много говорить. Служба глупостями не занимается в плане незаконной прослушки", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста УП.

Потом он начал рассказывать о том, что недавно один подполковник СБУ пытался незаконно продать комплекс для прослушивания за 4 миллиона гривен.

"Только за последнее время мы изъяли три комплекса незаконного прослушивания. При этом один из них пытался продать подполковник службы безопасности", – отметил Грицак.

Как известно, ранее в статье Уши власти. Как следят за работой журналистов УП были приведены доказательства того, что СБУ вела прослушивание редакции в интересах Администрации президента.

Представители СБУ неоднократно отказывались прямо отвечать на вопрос относительно прослушивания УП.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: СБУСМИпрослушка
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