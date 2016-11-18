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Окупанти затримали вже 21 кримського татарина – Чубаров

П'ятниця, 18 листопада 2016, 14:20
Окупанти затримали вже 21 кримського татарина – Чубаров

Російська влада вже затримала в Криму 21 кримського татарина за звинуваченнями в причетності до екстремізму і тероризму.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповів у п'ятницю депутат від фракції БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє "Укрінформ".

"21 особа затримана. До вчора було 19, але вчора було проведено 5 обшуків і затримано ще 2 особи", - відповів він на запитання про те, скільки кримських татар є політичними заручниками у російських в'язницях в Криму.

За словами Чубарова, всі ці люди звинувачуються у причетності до екстремізму чи терористичних організацій.

Водночас голова Меджлісу зауважив, що з 21 особи 5 вже отримали судовий вирок і реальний строк перебування за гратами у російський в'язницях.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКрим
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