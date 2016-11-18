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Оккупанты задержали уже 21 крымского татарина – Чубаров

Пятница, 18 ноября 2016, 14:20
Оккупанты задержали уже 21 крымского татарина – Чубаров

Российские власти уже задержала в Крыму 21 крымского татарина по обвинению в причастности к экстремизму и терроризму.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал в пятницу депутат от фракции БПП, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает "Укринформ".

"21 человек задержан. До вчера было 19, но вчера было проведено 5 обысков и были задержаны еще 2 человека", – ответил он на вопрос о том, сколько крымских татар являются политическими заложниками в российских тюрьмах в Крыму.

По словам Чубарова, все эти люди обвиняются в причастности к экстремизму или террористическим организациям.

В то же время председатель Меджлиса отметил, что из 21 человека 5 уже получили судебный приговор и реальный срок пребывания за решеткой в ​​российский тюрьмах.

Темы: крымские татарыКрым
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