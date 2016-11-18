Зламали пошту Transparency International

Електронну пошту антикорупційної організації Transparency International зламали.

Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Повідомляємо, що 17 листопада о 19:00 відбувся злам пошти Transparency International Україна. У зв’язку з цим просимо всі розсилки від нас після 11:00 18 листопада вважати недійсними", - повідомили в організації.

Вказується, що нові електронні адреси для зв’язку з організацією повідомляться пізніше.

Як відомо, влітку у Києві на главу Transparency International Україна Андрія Марусова напали і пограбували.

Українська правда