Зламали пошту Transparency International
П'ятниця, 18 листопада 2016, 15:12
Електронну пошту антикорупційної організації Transparency International зламали.
Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Повідомляємо, що 17 листопада о 19:00 відбувся злам пошти Transparency International Україна. У зв’язку з цим просимо всі розсилки від нас після 11:00 18 листопада вважати недійсними", - повідомили в організації.
Вказується, що нові електронні адреси для зв’язку з організацією повідомляться пізніше.
Як відомо, влітку у Києві на главу Transparency International Україна Андрія Марусова напали і пограбували.
Українська правда