Взломали почту Transparency International
Пятница, 18 ноября 2016, 15:12
Электронную почту антикоррупционной организации Transparency International сломали.
Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.
"Сообщаем, что 17 ноября в 19:00 произошел взлом почты Transparency International Украина. В связи с этим просим все рассылки от нас после 11:00 18 ноября считать недействительными", - сообщили в организации.
Указывается, что новые электронные адреса для связи с организацией сообщатся позже.
Как известно, летом в Киеве на главу Transparency International Украина Андрея Марусова напали и ограбили.
Украинская правда