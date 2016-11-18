Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взломали почту Transparency International

Пятница, 18 ноября 2016, 15:12

Электронную почту антикоррупционной организации Transparency International сломали.

Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

"Сообщаем, что 17 ноября в 19:00 произошел взлом почты Transparency International Украина. В связи с этим просим все рассылки от нас после 11:00 18 ноября считать недействительными", - сообщили в организации.

Указывается, что новые электронные адреса для связи с организацией сообщатся позже.

Как известно, летом в Киеве на главу Transparency International Украина Андрея Марусова напали и ограбили.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коррупциякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
коррупция
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
Все новости...
Реклама: