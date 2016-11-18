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Парубій: по держбюджету у нас є амбітна мета

П'ятниця, 18 листопада 2016, 15:51

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент затвердить державний бюджет на 2017 рік 8 грудня.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада", оприлюдненому в п'ятницю.

"Попередньо в нас є амбітна ціль… Ми дуже розраховуємо на те, що до цього часу ми зможемо прийняти всі законодавчі акти, необхідні для прийняття бюджету, і 8 грудня ми зможемо вийти для прийняття бюджету в другому читанні", – сказав Парубій.

Українська правда

Теми: держбюджетВерховна Рада
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