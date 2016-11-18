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Парубий: по госбюджету у нас есть амбициозная цель

Пятница, 18 ноября 2016, 15:51

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент утвердит государственный бюджет на 2017 год 8 декабря.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада", обнародованном в пятницу.

"Предварительно у нас есть амбициозная цель... Мы очень рассчитываем на то, что к 8 декабря мы сможем принять все законодательные акты, необходимые для принятия бюджета, и сможем выйти на принятие бюджета во втором чтении", – сказал Парубий.

Украинская правда

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Темы: госбюджетВерховная Рада
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