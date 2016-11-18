Більшість росіян підтримують цензуру в інтернеті
П'ятниця, 18 листопада 2016, 16:34
Майже дві третини росіян (60%) вважають необхідною цензуру в інтернеті, проти цього виступає 25% респондентів.
Про це свідчать дані опитування "Левада-Центру".
На думку третини опитаних (32%), заборони на доступ до тих чи інших сайтів можуть використовуватися для обмеження діяльності громадських активістів, обмежувати громадянські права і свободи.
Протилежної думки дотримуються 44% росіян.
Водночас, за даними опитування, кожен другий росіянин сумнівається, що в майбутньому інтернет зможе замінити газети, радіо і телебачення, однак третина (31%) впевнені в зворотному.
Більше 80% росіян заявили, що не готові брати участь в економічних або політичних акціях протесту.
Українська правда