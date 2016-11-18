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Бойовики у п’ятницю стріляли переважно із забороненого озброєння

П'ятниця, 18 листопада 2016, 17:43

У п’ятницю бойовики 26 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, незаконні збройні формування стріляли переважно з забороненного Мінськими домовленостями озброєння.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по українських позиціях в районі Водяного, Новотроїцького, Широкиного, Талаківки і Павлополя.

В районі Широкиного та Березового також вогонь вели БТРи. По Широкиному декілька разів стріляв танк. 

На Луганському – з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Кримське та Жовте.

"А на Донецькому напрямку окупанти з мінометів 120 калібру обстріляли Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів – Авдіївку", - повідомили у прес-центрі АТО.

Українська правда

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Теми: АТО
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