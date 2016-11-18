Боевики в пятницу стреляли преимущественно из запрещенного вооружения
В пятницу боевики 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Согласно информации, незаконные вооруженные формирования стреляли преимущественно из запрещение Минскими договоренностями вооружения.
На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по украинским позициям в районе Водяного, Новотроицкого, Широкино, Талаковка и Павлополь.
В районе Широкино и Березовой также огонь вели БТРы. По Широкино несколько раз стрелял танк.
На Луганском - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Крымское и Желтое.
"А на Донецком направлении оккупанты из минометов 120 калибра обстреляли Луганское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку", - сообщили в пресс-центре АТО.
Украинская правда