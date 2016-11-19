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Fitch підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітентів Києва й Харкова

Субота, 19 листопада 2016, 11:31

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітентів Києва й Харкова в іноземній валюті з СС до В-.

Про це повідомляється у прес-релізі агентства. 

Перегляд рейтингів муніципалітетів викликаний підвищенням країнового рейтингу України й відображає очікування Fitch щодо стабілізації економіки країни, поступового підвищення ВВП і ослаблення інфляції, зазначено у повідоленні агентства. 

Так, рейтинг дефолту Києва в іноземній валюті підвищений з СС до В-, Харкова - з СС до В- зі "стабільним" прогнозом.

Довгостроковий рейтинг Харкова в національній валюті залишений на оцінці A+(ukr), прогноз щодо нього поліпшений до стабільного, Києва - підвищений до BBB(ukr) з BB+(ukr).

Серед позитивних факторів агентство констатує погашення заборгованості міст і профіцит місцевих бюджетів. Так, на кінець вересня Харків мав у своєму розпорядженні кошти в розмірі 1,6 млрд гривень, чого вистачило б на фінансування бюджетних видатків міста протягом двох місяців.

Водночас борг комунальних підприємств міста у 2011-2015 роках виріс удвічі - до 565 млн гривень, більшість із них збиткові й мають потребу в дотаціях, які у 2015 році становили близько 400 млн гривень.

На підвищення рейтингів Києва також вплинуло дострокове погашення облігацій внутрішньої позики на 1,92 млрд гривень, що позитивно впливає на кредитний портфель міста. При цьому на рахунках Києва після погашення боргу станом на 14 листопада залишалося 6,49 млрд гривень.

Українські новини

Теми: КиївХарківрейтинг
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