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Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов Киева и Харькова

Суббота, 19 ноября 2016, 11:31

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов Киева и Харькова в иностранной валюте с СС до В-.

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Пересмотр рейтингов муниципалитетов вызван повышением странового рейтинга Украины и отражает ожидания Fitch относительно стабилизации экономики страны, постепенного повышения ВВП и ослабление инфляции, говорится в повидоленни агентства.

Так, рейтинг дефолта Киева в иностранной валюте повышен с СС до В-, Харькова - с СС до В- со "стабильным" прогнозом.

Долгосрочный рейтинг Харькова в национальной валюте оставлен на отметке A + (ukr), прогноз по нему улучшен до стабильного, Киева - повышен до BBB (ukr) с BB + (ukr).

Среди положительных факторов агентство отмечает погашение задолженности городов и профицит местных бюджетов. Так, на конец сентября Харьков располагал средства в размере 1,6 млрд гривен, чего хватило бы на финансирование бюджетных расходов города в течение двух месяцев.

В то же время долг коммунальных предприятий города в 2011-2015 годах вырос вдвое - до 565 млн гривен, большинство из них убыточны и нуждаются в дотациях, которые в 2015 году составили около 400 млн гривен.

На повышение рейтингов Киева также повлияло досрочное погашение облигаций внутреннего займа на 1,92 млрд гривен, что положительно влияет на кредитный портфель города. При этом на счетах Киева после погашения долга состоянию на 14 ноября оставалось 6,49 млрд гривен.

Украинские новости

Темы: КиевХарьковрейтинг
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