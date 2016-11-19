Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві провели флешмоб на підтримку людей, незаконно ув'язнених у Росії

Субота, 19 листопада 2016, 12:48

У Києві на Майдані Незалежності відбувся флешмоб на підтримку незаконно ув'язнених у Росії людей та осіб, чиї права порушено. 

Про це повідомили в Amnesty International Ukraine.

 
Всі фото Amnesty International

За даними організації, акцію провели з нагоди відкриття 10-го Марафону написання листів в Україні.

 

"В рамках цього заходу люди у всьому світі одночасно пишуть листи на захист осіб, чиї права порушені, та на знак солідарності з ними. Цьогоріч ювілейний Марафон розпочнеться акцією-флешмобом біля головного відділення пошти на Майдані Незалежності – ми відкриємо 50 жовтих парасольок як символ надії і захисту, що несуть у собі листи Марафону", - зазначили в AI.

 

Активісти закликали приєднатися до Марафону написання листів в Україні та залишити свої підписи під петиціями на підтримку героїв Марафону-2016.

Українська правда 

Теми: РосіяКиївакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
"Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон зранку – ЗМІ
Посол США про атаки на порти: Росія загострила війну проти українців
Російським каналам заборонили розповідати про атаку дронів по Москві
Останні новини
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прорвалися "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
Усі новини...
Реклама: