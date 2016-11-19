У Києві провели флешмоб на підтримку людей, незаконно ув'язнених у Росії
У Києві на Майдані Незалежності відбувся флешмоб на підтримку незаконно ув'язнених у Росії людей та осіб, чиї права порушено.
Про це повідомили в Amnesty International Ukraine.
За даними організації, акцію провели з нагоди відкриття 10-го Марафону написання листів в Україні.
"В рамках цього заходу люди у всьому світі одночасно пишуть листи на захист осіб, чиї права порушені, та на знак солідарності з ними. Цьогоріч ювілейний Марафон розпочнеться акцією-флешмобом біля головного відділення пошти на Майдані Незалежності – ми відкриємо 50 жовтих парасольок як символ надії і захисту, що несуть у собі листи Марафону", - зазначили в AI.
Активісти закликали приєднатися до Марафону написання листів в Україні та залишити свої підписи під петиціями на підтримку героїв Марафону-2016.
Українська правда