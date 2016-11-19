В Киеве провели флешмоб в поддержку людей, незаконно заключенных в РФ

В Киеве на Майдане Независимости состоялся флешмоб в поддержку незаконно заключенных в России людей и лиц, чьи права нарушены.

Об этом сообщили в Amnesty International Ukraine.

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По данным организации, акцию провели по случаю открытия 10-го Марафона написания писем в Украине.

"В рамках этого мероприятия люди во всем мире одновременно пишут письма в защиту лиц, чьи права нарушены, и в знак солидарности с ними. В этом году юбилейный Марафон начнется акцией-флешмобом у главного отделения почты на Майдане Независимости - мы откроем 50 желтых зонтиков как символ надежды и защиты, которые несут в себе письма Марафона", - отметили в AI.

Активисты призвали присоединиться к Марафона написания писем в Украине и оставить свои подписи под петициями в поддержку героев Марафона-2016

Украинская правда