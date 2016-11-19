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Порошенко створив ВЦА в Золотому, Катеринівці й Зайцевому

Субота, 19 листопада 2016, 15:45

Президент Петро Порошенко підписав указ про утворення військово-цивільних адміністрацій у місті Золоте та селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області та селищі Зайцеве Бахмутстького району Донецької області.

Як повідомляє прес-служба президента, документ набирає чинності з дня його опублікування.

Серед завдань новоутворених ВЦА визначено забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи.

Керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України, головам Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій доручено здійснити, відповідно до закону "Про військово-цивільні адміністрації", заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільних адміністрацій у зазначених населених пунктах.

Українська правда

Теми: ПорошенкоуказиДонбас
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