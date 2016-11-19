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Львівського чиновника-хабарника арештували з правом застави

Субота, 19 листопада 2016, 17:06
Львівського чиновника-хабарника арештували з правом застави

Шевченківський районний суд Львова 19 листопада обрав начальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю, якого затримали на хабарі, міру запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн.

Про це "Українській правді" повідомила речник УСБУ у Львівській області Мирослава Клячківська.

Сторона обвинувачення - військова прокуратури Західного регіону - просила про заставу у 10 млн. грн.

Судове засідання, яке визначало міру запобіжного заходу, тривало понад шість годин, оскільки адвокати постійно вносили нові клопотання.

Як повідомлялося, 17 листопада Юрія Гольця затримали працівники СБУ та військової прокуратури Західного регіону на хабарі у 80 тис. грн. Мічені гроші дав підприємець, якому попередньо з боку управління міськради за умови "відкату" було обіцяно підряд на капремонт двох будівель.

Українська правда

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Теми: Львівсуд
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