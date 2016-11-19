Львовского чиновника-взяточника арестовали с правом залога

Шевченковский районный суд Львова 19 ноября избрал начальнику управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Гольцу, которого поймали на взятке, меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь УСБУ во Львовской области Мирослава Клячкивская.

Сторона обвинения - военная прокуратуры Западного региона - просила о залоге в 10 млн. грн.

Судебное заседание, которое определяло меру пресечения, длилось более 6 часов, поскольку адвокаты постоянно вносили новые ходатайства.

Как сообщалось, 17 ноября Юрия Гольца задержали сотрудники СБУ и военной прокуратуры Западного региона на взятке в 80 тыс. грн. Меченые деньги дал предприниматель, которому предварительно со стороны управления горсовета при "откате" был обещан подряд на капремонт двух зданий.

Украинская правда