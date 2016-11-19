У Дніпрі помер 19-річний боєць, поранений в Авдіївській промзоні
Субота, 19 листопада 2016, 18:47
19-річний боєць ЗСУ Віталій Шостак помер у суботу в лікарні імені Мечнікова в Дніпрі через 20 днів після поранення в Авдіївській промзоні.
Про це повідомила у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
"Ворожий обстріл промзони забрав життя нашого Героя, молодого хлопчика із села Масківці Баришівського району Київської області, який добровільно уклав контракт з ЗСУ і, з рідним старшим братом, став на захист України", - написала вона.
6 листопада Шостаку виповнилося 19 років.
Українська правда