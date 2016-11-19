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В Днепре умер 19-летний боец, раненный в Авдеевской промзоне

Суббота, 19 ноября 2016, 18:47

19-летний боец ВСУ Виталий Шостак умер в субботу в больнице имени Мечникова в Днепре через 20 дней после ранения в Авдеевской промзоне.

Об этом сообщила в Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Вражеский обстрел промзоны унес жизнь нашего Героя, молодого мальчика из села Масковцы Барышевского района Киевской области, который добровольно заключил контракт с ВСУ и, родным старшим братом, встал на защиту Украины", - написала она.

6 ноября Шостаку исполнилось 19 лет.

Украинская правда

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Темы: ДнепрАТО
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