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Парубій – НАТО: Кожний долар, вкладений в Україну, економить тисячі

Субота, 19 листопада 2016, 22:06

Спікер Андрій Парубій наголошує, що українські військові, стримуючи російську агресію, захищають не лише Україну, а й весь вільний світ.

Про це він заявив у суботу в ході візиту до Турецької Республіки під час засідання Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє прес-служба парламенту.

За словами Парубія, "кожний долар, вкладений у розвиток України, економить тисячі, які були потрібні для стримування Російської Федерації на східних кордонах Альянсу".

"Агресія Росії набагато ширша, аніж просто мілітарна агресія, яка становить лише частину тих планів, які має Росію стосовно України: війна інформаційна, енергетична, на розбалансування всередині країни – це все аспекти гібридної війни, які проводить Росія, намагаючись відновити свій контроль не лише над Україною. Ми твердо переконані, що Україна дуже важлива, але вона не остання. Україна стримує весь цей наступ і всі агресивні наміри щодо світу в цілому", - сказав він.

Парубій подякував всім членам НАТО, які чітко і твердо стоять на позиції збереження санкцій проти Російської Федерації.

Він назвав санкції одним з дієвих аспектів стримування агресії президента РФ Володимира Путіна. 

"Переконаний, що санкції будуть продовжені, поки не буде зупинена агресія, звільнена частина Донецької і Луганської області, поки не буде звільнений Крим. І це питання для нас є надзвичайно важливим, щоб ми про це не забували - про окупований Крим, коли ведемо дискусії про відновлення нашого суверенітету, щоб усі члени Альянсу пам’ятали рішення Бухарестського саміту, що Україна буде членом НАТО", - сказав спікер ВР.

Парубій висловив переконання, що "рішення Бухарестського саміту 2008-го року діють, і зовсім незадовго наш прапор замайорить біля штаб-квартири Альянсу".

Українська правда

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