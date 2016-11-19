Парубий - НАТО: Каждый доллар, вложенный в Украину, экономит тысячи

Спикер Андрей Парубий отмечает, что украинские военные, сдерживая российскую агрессию, защищают не только Украину, но и весь свободный мир.

Об этом он заявил в субботу в ходе визита в Турецкую Республику во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает пресс-служба парламента.

По словам Парубия, "каждый доллар, вложенный в развитие Украины, экономит тысячи, которые были нужны для сдерживания Российской Федерации на восточных границах Альянса".

"Агрессия России гораздо шире, чем просто военная агрессия, которая составляет лишь часть тех планов, которые имеет Россию по отношению к Украине: война информационная, энергетическая, на разбалансировку внутри страны - это все аспекты гибридной войны, которую проводит Россия, пытаясь восстановить свой контроль не только над Украиной. Мы твердо убеждены, что Украина очень важна, но она не последняя. Украина сдерживает все это наступление и все агрессивные намерения относительно мира в целом", - сказал он.

Парубий поблагодарил всех членов НАТО, которые четко и твердо стоят на позиции сохранения санкций против Российской Федерации.

Он назвал санкции одним из действенных аспектов сдерживания агрессии президента РФ Владимира Путина.

"Убежден, что санкции будут продолжены, пока не будет остановлена агрессия, освобождена часть Донецкой и Луганской области, пока не будет освобожден Крым. И этот вопрос для нас чрезвычайно важен, чтобы мы об этом не забывали - об оккупированном Крыме, когда ведем дискуссии о восстановлении нашего суверенитета, чтобы все члены Альянса помнили решение Бухарестского саммита, что Украина будет членом НАТО", - сказал спикер ВР.

Парубий убежден, что "решение Бухарестского саммита 2008 года действует, и совсем незадолго наш флаг будет поднят у штаб-квартиры Альянса".

Украинская правда