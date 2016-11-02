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Федерація журналістів Європи закликає розслідувати вбивство Шеремета

Середа, 2 листопада 2016, 10:28
Федерація журналістів Європи закликає розслідувати вбивство Шеремета

Федерація журналістів Європи закликає уряд України розслідувати вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Про це йдеться у повідомленні Федерації на твіттері у середу.

"Хто замовив вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета в Україні? Ми закликаємо український уряд покінчити з безкарністю", – йдеться у заяві.

Ця Федерація є найбільшим об'єднанням журналістів Європи, вона об'єднує понад 320 тисяч журналістів з 71 журналістської організації у 43 країнах.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Водночас перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян стверджує, що у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета є прогрес.

Олег Шанковський, УП

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Теми: Справа ШереметаЗМІ
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