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Справа Шеремета: ОБСЄ закликає покінчити з безкарністю

Середа, 2 листопада 2016, 13:08
Справа Шеремета: ОБСЄ закликає покінчити з безкарністю
tvc.ru

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала держави-учасниці ОБСЄ активізувати свої розслідування, виявити та притягнути до відповідальності тих, хто скоює злочини проти журналістів.

Таку заяву до Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів оприлюднено на сайті ОБСЄ.

"Чиновникам у всіх регіонах ОБСЄ не вдається вжити заходів, щоб скоротити велику кількість нападів на журналістів, і вони не в змозі протистояти проблемі безкарності" – зазначила Міятович.

"Сумний факт, що дев'ять з кожних десяти вбивств журналістів ніколи не розкриваються і що переважна більшість фізичних нападів на журналістів не розслідуються. Ці статистичні дані показують, що поодинці ми не можемо відмовитися і здатися у боротьбі за безпеку журналістів і свободу ЗМІ", – наголосила вона.

Довгий список убитих журналістів у регіоні ОБСЄ, в чиїх випадках винні досі залишаються на волі включає в себе, серед багатьох інших такі імена: Славко Чурувія (1999 р.), Георгій Гонгадзе (2000), Мартін О'Хаган (2001), Мілан Пантіч (2001) Вероніка Черкасова (2004), Душко Йованович (2004), Пол Хлєбніков (2004), Ельмар Гусейнов (2005), Анна Політковська (2006), Алішер Саїпов (2007), Грант Дінк (2007), Наталя Естемірова (2009), Хаджимурад Камалов (2011), Ахмеднабі Ахмеднабієв (2013), і Павло Шеремет (2016).

"Імена цих мужніх журналістів не тільки є доказом провалу в гарантуванні захисту представників засобів масової інформації, вони також є свідченням низької політичної волі або навіть її відсутності для вирішення питання про безкарність", – сказала Міятович.

"Суворої риторики недостатньо, багато держав-учасників повинні перетворити слова в конкретні справи і конкретні дії", – наголосила вона.

Як повідомлялось, 2 листопада Федерація журналістів Європи закликала українську владу знайти вбивць журналіста "Української правди" Павла Шеремета та покінчити з безкарністю.

Дані ЮНЕСКО, оприлюднені в Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається 2 листопада вже втретє, свідчать, що за останнє десятиліття було вбито понад 800 журналістів, які висвітлювали останні новини і доносили інформацію до громадськості.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність, однак слідство не відкидає й інші версії.

Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа ШереметаЗМІсправа ГонгадзеОБСЄ
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