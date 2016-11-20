У Кореї десятки тисяч громадян вимагають відставки президента

Десятки тисяч протестуючих четвертий тиждень поспіль виходять на вулиці столиці Південної Кореї Сеула з вимогою відставки президента Пак Кин Хе.

Про це пише BBC.

Президент відмовляється йти у відставку після скандалу, викликаного втручанням в державні справи близької подруги корейського лідера.

Поки акції протесту проходили в основному мирно, проте на вулицях розміщено безліч поліцейських, автобуси і вантажівки блокують дороги до президентського палацу.

Використовуючи свічки, а також екрани телефонів як ліхтарики, протестуючі пройшли маршем вулицями столиці

Прихильники Пак Кин Хе збираються одночасно провести невеликі акції на підтримку президента.

Політичний скандал в Південній Кореї вибухнув після того, як в кінці жовтня журналісти кабельного каналу JTBC знайшли в сміттєвому баку одного з готелів Сеула планшет, на якому виявили 200 секретних документів 2012-2014 років. Серед них виявилися і 44 чернетки промов Пак Кин Хе.

З'ясувалося, що промови правила Чхве Сун Сіль, яку опозиція називає "ворожкою".

Слідчі підозрюють її у втручанні в державні справи і використанні свого становища задля отримання фінансової вигоди.

За версією слідства, вона змушувала підприємців жертвувати мільйони доларів підконтрольним їй фондам, допомагала при виборі помічників президента і навіть вибирала одяг для Пак Кин Хе.

Чхве Сун Сіль арештована, їй пред'явлено звинувачення в шахрайстві і зловживанні владою.

Минулого тижня стало відомо, що прокурори планують допитати фактичного главу Samsung Group Джея Лі і президента країни у цій справі.

За даними ЗМІ, прокурори вже допитали глав компаній Hyundai Motor і Korean airlines.

На тлі скандалу рейтинги президента країни досягли рекордно низьких позначок.

Намагаючись впоратися з кризою, Пак Кин Хе провела серйозні кадрові перестановки, змінивши прем'єра, міністра фінансів, главу своєї адміністрації і політичного секретаря.

Що 4 листопада президент Південної Кореї в спеціальному телезверненні принесла вибачення через скандал.

Пак Кин Хе визнала свою відповідальність за те, що її подруга отримала доступ до документів державної ваги, але відкинула припущення, що Чхве Сун Сіль якимось чином пов'язана з релігійною організацією, заснованою її батьком.