В Корее десятки тысяч граждан требуют отставки президента

Десятки тысяч протестующих четвертую неделю подряд выходят на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе.

Об этом пишет BBC.

Президент отказывается уходить в отставку после скандала, вызванного вмешательством в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

Пока акции протеста проходили в основном мирно, однако на улицах размещено множество полицейских, автобусы и грузовики блокируют дороги к президентскому дворцу.

Используя свечи, а также экраны телефонов как фонарики, протестующие прошли маршем по улицам столицы

Сторонники Пак Кын Хе собираются одновременно провести небольшие акции в поддержку президента.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Выяснилось, что речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "гадалкой".

Следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

По версии следствия, она вынуждала предпринимателей жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам, помогала при выборе помощников президента и даже выбирала одежду для Пак Кын Хе.

Чхве Сун Силь арестована, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью.

На прошлой неделе стало известно, что прокуроры планируют допроситьфактического главу Samsung Group Джея Ли и президента страны по этому делу.

По данным СМИ, прокуроры уже допросили глав компаний Hyundai Motor и Korean airlines.

На фоне скандала рейтинги президента страны достигли рекордно низких отметок.

Пытаясь справиться с кризисом, Пак Кын Хе провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря.

4 ноября президент Южной Кореи в специальном телеобращении принесла извинения из-за скандала.

Пак Кын Хе признала свою ответственность за то, что ее подруга получила доступ к документам государственной важности, но отвергла предположения, что Чхве Сун Силь каким-либо образом связана с религиозной организацией, основанной ее отцом.