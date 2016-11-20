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Трамп назвав генерала Меттіса справжньою знахідкою

Неділя, 20 листопада 2016, 02:40

Обраний президентом США Дональд Трамп провів зустріч із претендентом на пост глави Пентагону генералом Джеймсом Меттісом, який називав дії РФ в Україні війною.

Про це пише Reuters.

Зустріч проходила на території гольф-клубу Трампа в Бедмінстері і тривала близько години.

"Все що я можу сказати, що він є справжньою знахідкою – справжньою знахідкою", - заявив Трамп.

На питання, чи може він отримати посаду в новій адміністрації Трамп відповів: "Ми подивимося. Він просто блискучий, чудова людина. Яка кар'єра, ми побачимо, що буде далі, але він є справжньою знахідкою".

Як повідомлялося, Трамп розглядає декількох відставних генералів на посаду глави Пентагону. Основним претендентом вважається відставний генерал морської піхоти Джеймс Меттіс.

Меттіс з 2010-го по 2013-й очолював Центральне командування США, посідав провідні позиції у збройних силах США та очолював першу дивізію морської піхоти США в Іраку.  Він прослужив у збройних силах США 34 роки і має статус живої легенди серед американських військових. 

Меттіс раніше називав агресію Росії проти України в Криму і на Донбасі "значно гострішою, значно серйознішою", ніж вважають у Вашингтоні та ЄС. Він також вказував, що метою дій російського президента Володимира Путіна є розкол НАТО.

Також на пост глави Пентагону претендують колишній генерал армії Девід Петреус і колишній командувач військами в Іраку і Афганістані генерал армії Джек Кін.

Як пише Голос Америки, Петреус впродовж останніх двох років систематично закликав адміністрацію президента США посилити військову допомогу Україні. Зокрема, надати українському війську портативні протитанкові комплекси, додаткові протибатарейні радари, сучасні безпілотники і захищені системи зв’язку й управління.

Теми: ТрампСША
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